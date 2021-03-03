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ليفربول يتلقى دفعة قوية في صفقة مميزة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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تلقي نادي ليفربول الإنجليزي خبرًا سارًا، بخصوص أحد اللاعبين، الذي يرغب في الحصول على خدماتهم، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية: ان ليفربول يريد التعاقد مع الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب وسط أودينيزي الإيطالي، في الصيف القادم.

وصرح باسكوال مارينو المدير الرياضي لنادي أودينيزي، ربما يرحل رودريجو دي بول في الصيف المقبل، حيث يتمتع بسمات يفتقدها العديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

وأوضح: أتمنى ألا يرحل، لكن من سيوقع معه في الانتقالات الصيفية المقبلة، سيرفع فريقه إلى مستوى مختلف.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، أكدت أن الريدز على أتم الاستعداد لدفع 26 مليون إسترليني من أجل لحسم صفقة دي بول.

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