صالح الشيخ: التسوية لـ209 موظفين في 3 وحدات إدارية

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف بـ "التسوية" لعدد 209 موظفين بثلاث وحدات إدارية، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.





وأضاف الشيخ في تصريحات صحفية اليوم إن الدراسة التي قام بها الجهاز انتهت إلى الموافقة على التسوية لعدد 163 موظفا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف و 27 موظفا بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، و 19 موظفا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.





يذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات.