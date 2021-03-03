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توقعات بزيادة إنتاج النفط 750 ألف برميل يوميا في أبريل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
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قال خبراء في مجموعة "أستراليا أند نيوزيلاند بانكينج جروب" المصرفية الأسترالية إنه يمكن لدول تجمع "أوبك بلس" المصدرة للنفط زيادة إنتاجها من النفط الخام خلال أبريل المقبل بمقدار 750 ألف برميل دون أن يكون لهذه الخطوة تأثير سلبي على الأسعار.

وقالت المجموعة المصرفية في تقرير أعده المحللان دانيال هينز وسوني كوماري إن الأسواق سترحب بهذه الزيادة في ظل توقعات بضخ ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا إضافية.


وأشارت "بلومبيرج" إلى أنه رغم أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليست بعيدة عن المستويات المستهدفة وأن والأسعار قريبة من نقطة التوازن المستهدفة لبعض المنتجين فإن حالة التفاؤل في السوق لا تسايرها حركة الأسعار.

ويقول المحللان في تقريرهما إن هذا المزيج من بيانات المخزونات وحركة الأسعار يضع تجمع أوبك بلس في "موقف صعب" لكن تحسن وتيرة التعافي يمثل "فرصة مثالية لدول أوبك بلس لزيادة إنتاجها". ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك بلس اجتماعا غدا الخميس وسط تكهنات برفع سقف الإنتاج.

ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة يرى المحللون أن اختلال إمدادات النفط عالميا قد يفرض على التحالف مراجعة مستويات الإنتاج. ويضم تحالف أوبك بلس الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا. 


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اوبك انتاج النفط الاقتصاد العالمي اسعار النفط

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