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عاجل.. زلزال قوي يضرب اليونان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:25 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بوقوع زلزال شدته 6.3 درجات وسط اليونان.

 

وفي وقت سابق، أوضح معهد "أثينا" للجيوديناميكا، تعرض اليونان لهزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بين جزيرة كريت وكاسوس.

 

وحدد المعهد الجيوفيزيائي- في بيان، اليوم- أن موقع الزلزال، الذي لم ترد تقارير حتى الآن تتحدث عن تسببه في خسائر، 49 كلم شمال غرب كاسوس، وعلى عمق 27,5 كلم تحت البحر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

 

يذكر أن اليونان تعد من بين دول العالم الأكثر عرضة للهزات الأرضية، لوقوعها على الحزام الزلزالي الممتد من اليابان وجنوب آسيا حتى الدول المتوسطية، كاليونان وتركيا وإيطاليا والجزائر، إلى غاية دول أمريكا الوسطى والجنوبية.

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هزة أرضية زلزال قوي اليابان

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