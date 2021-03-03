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ضبط كميات كبيرة من الأدوية المحظور داخل شركة غير مرخصة بالجيزة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط (46 صنف علاجي بإجمالي 7434 عبوة أعشاب طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة ) بحوزة (المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة الأعشاب الطبية - ملك شخص آخر، وكلاهما مقيم بالجيزة).

وجاء ذلك لمزاولته نشاطًا مؤثمًا قانونًا بحيازة كميات من الأعشاب الطبية مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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بوابة الفجر الفجر الجيزة ادوية محظورة

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