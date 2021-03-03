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أحد أبطال فيلم الممر يحضر عزاء شقيق خالد يوسف (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
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شارك كمال أبو عيطة أحد الرموز السياسية ووزير القوى العاملة السابق، والممثل عمر زهران أحد أبطال فيلم الممر، في مراسم تشييع جثمان شقيق المخرج خالد يوسف اليوم. 

فيما شيع المئات من أهالي قرية كفر تصفا بكفر شكر، جثمان المهندس صلاح يوسف شقيق المخرج خالد يوسف. 

فيما انهارت شقيقه خالد يوسف الكبرى حزنا على وفاة شقيقهم وذلك أمام مقابر قرية تصفا بكفر شكر استعدادا التشييع جثمانه.

وأعلن المخرج السينمائي خالد يوسف عودته لمصر، لحضور جنازة شقيقه الذي توفي منذ ساعات، بعد فترة من مرضه.

أحد أبطال فيلم الممر يحضر عزاء شقيق خالد يوسف (فيديو)
أحد أبطال فيلم الممر يحضر عزاء شقيق خالد يوسف (فيديو)

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خالد يوسف بوابة الفجر الفجر

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