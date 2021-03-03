Advertisements

ارتفاع العجز التجاري في تركيا إلى 3.36 مليار دولار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز التجاري في تركيا بلغ 3.36 مليار دولار في (فبراير) بزيادة 10.7 في المائة عن العام السابق، بينما قفزت الصادرات 9.6 في المائة مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا على أساس شهري.

وبحسب "رويترز"، زادت الصادرات إلى 16.012 مليار دولار الشهر الماضي بينما زادت الواردات 9.8 في المائة إلى 19.37 مليار دولار بحسب البيانات التي أعلنتها أيضا روهصار بكجان وزيرة التجارة في مؤتمر صحافي.

يذكر أن حالة من الضبابية تسود مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التدهور، حيث توقفت الإصلاحات الاقتصادية.

الآفاق تبدو قاتمة نتيجة تزايد التوترات مع دول الجوار، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوترات المتصاعدة بين هذه الدول والحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية عليها مع احتمال فرض عقوبات أخرى في هذا العام، وتأثير جائحة كوفيد - 19.
وسجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في عامي 2018 و2019 تراجعا بلغ 21 في المائة و17 في المائة على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ.

وبحسب تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لمناخ الاستثمار في تركيا فإن عملية صنع السياسة الاقتصادية للحكومة لا تزال غامضة وغير منتظمة ومسيسة.

وتشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن سعي الحكومة للمطالبة بالتصنيع وتوطين البيانات أثر في عديد من القطاعات، والإدخال الأخير لضريبة الخدمات الرقمية أثر سلبا في الاستثمار الأجنبي في البلاد. وتشمل القضايا الأخرى ذات الأهمية الإصلاح الضريبي، وتناقص استقلال القضاء والبنك المركزي.

وأدت القوانين الأخيرة التي تستهدف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، إلى زيادة اللوائح المتعلقة بالبيانات والبث عبر الإنترنت وتحصيل الضرائب ومنصات الدفع.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا العجز التجاري الاقتصاد التركى ارتفاع العجز التجاري

أخبار تهمك

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

منذ ساعة

صدمة لمحمود علاء.. باتشيكو يحدد قائمة مسددي ركلات الجزاء

منذ أقل من نصف ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ يوم

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ 17 دقيقة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يتلقى دفعة قوية في صفقة مميزة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على خالد الغندور

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"التجارة التركية": الانفتاح على أسواق عالمية جديدة أولويتنا

وزيرة تركية تبحث في الأردن تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

أنقرة تعلق على انسحاب أمريكا من وضع السوق الحر التركي

تراجع الصادرات التركية إلى 14.1% في يونيو

"الأردن" توقع على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي جديدة مع تركيا

الصين: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4% في يناير

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

07:46 ص

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات