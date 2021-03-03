مقتل 4 متظاهرين على الأقل بأيدي قوات الأمن في ميانمار

أفادت وكالة فرانس برس:، اليوم الأربعاء، بمقتل 4 متظاهرين على الأقل بأيدي قوات الأمن في ميانمار.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "داوي ووتش" الإعلامية، بأن الشرطة في ميانمار أطلقت النار وقتلت اثنين من المتظاهرين، وأصابت عددا آخر في محاولة لإنهاء أسابيع من التظاهرات ضد احتجاز زعيمة البلاد في الأول من فبراير.

وفتحت الشرطة في ميانمار، النار في بلدة داوي مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقًا للسياسي كياو مين هتيكي من البلدة الجنوبية.

وكانت الشرطة، أطلقت النار في مدينة يانغون الرئيسية وتوفي رجل نقل إلى المستشفى بعيار ناري في صدره، حسبما قال طبيب بالمستشفى طلب عدم الكشف عن هويته.

وألقت الشرطة، أيضا قنابل صوتية واستخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت في الهواء.