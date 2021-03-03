بصدد إنتاج الجرعات الأولى.. ما لا تعرفه عن لقاح كورونا المصري



بعد تحركات الدولة المصرية، للعمل على أكثر من لقاح مضاد لفيروس كورونا، ليعطي نتائج مبشرة على الحيوانات حتى الآن، يتجه المركز القومي للبحوث في مصر لإجراء تجارب سريرية في غضون أسبوعين.



بصدد إنتاج الجرعات الأولى



وأعلن المركز القومي للبحوث في مصر، أنه بصدد التحضير للدفعة الأولى من جرعات اللقاح بعد تصنيعه للدخول في التجارب السريرية على عدد كبير من المتطوعين، يتراوح بين 10 إلى 15 ألف شخص.



وينتظر موافقة هيئة الدواء المصرية على إنتاج الجرعات الأولى والبدء في التجارب السريرية، بعد تقديم ملف كامل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة باللقاح والتجارب التي تم إجراؤها.



وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كشف أنه يتم العمل على أكثر من لقاح مصري مضاد لفيروس كورونا، موضحًا أن التجارب حتى الآن على الحيوانات مُبشرّة.



وحول نتائج التجارب، أشار إلى أن النتائج على الحيوانات جيدة من حيث المأمونية والفاعلية، ويتبقى فقط تحقيق نفس النتائج على الإنسان، سواء على عشرات المواطنين أو المئات منهم أو الآلاف.



ونوهت وزيرة الصحة هالة زايد، أن مصر قامت بتسجيل أكثر من لقاح في هيئة الدواء المصرية كما أن هناك ثلاثة لقاحات في طور التسجيل، وشارفت على التجربة خلال أيام.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

تسير الدولة المصرية، بخطوات ثابتة نحو إجراء التجارب السريرية في غضون أسبوعين، عقب نجاح التجارب على الحيوانات وإعطاء نتائج مبشرة.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا المصري بعد الاتجاه لإجراء تجارب سريرية.تجارب سريرية