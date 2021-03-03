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بسب سلالة كورونا المتحورة.. تونس تشدد الإجراءات على الوافدين من ليبيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، عن تشديد إجراءات مراقبة ومتابعة الليبيين الوافدين عبر معبر رأس اجدير، بعدما أُعلن اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال مدير الصحة الوقائية في ولاية مدنين التونسية زيد الغنز: "ستتم مراقبة الوافدين، عبر المعبر بمعتمدية بن قردان في الولاية، أو بمختلف المصحات التي يتوجهون لها للعلاج".

ودعا الغنز، إلى رفع درجات الاستعداد من قبل الأطقم الطبية في المنفذ الحدودي، وبالمصحات الخاصة، و"الانتباه والحذر، سواء تجاه الوافدين بسياراتهم الخاصة أو المرضى القادمين على متن سيارات الإسعاف الليبية نحو المصحات الخاصة بالجهة".

وفي 28 فبراير الماضي، أعلنت إدارة المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور في المدينة، وهي التي أُعلن اكتشافها لأول مرة في بريطانيا مطلع العام الجاري.

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