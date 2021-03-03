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وزير الخارجية: نهنىء الشقيقة قطر على رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأ سامح شكري، وزير الخارجية، دولة قطر على تولي رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية، متمنيا للوزير القطري التوفيق في إدارة المجلس، معلقا: "نهنأ الشقيقة قطر".

وأشار "شكري"، خلال اجتماعات الدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى ان اجتماع اليومي يأتي في وقت تتواصل به التحديات التي لازالت يواجهها العالم ومنطقتنا العربية بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا وما تتركه من أثار عميقة على مختلف السمتويات.

وتقدم وزير الخارجية، بالتحية للأطقم الطبية في كافة الدول والذي يتحملون عبء مواجهة الوباء في الصفوف الأولى.

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