انتهاء مراسم صلاة الجنازة على والدة رضوى الشربيني

انتهت منذ قليل مراسم صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة على جثمان السيدة هالة أنور والدة الإعلامية رضوى الشربيني، وتحرك الجثمان داخل السيارة المخصصة لدفن الموتي، استعدادًا لدفنه بمقابر الأسرة.



وشهدت صلاة الجنازة تجمهر عدد كبير من الأشخاص حول الإعلامية رضوى الشربيني، وذلك بالرغم من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة مرددة "أمي سابتني".



وكانت رضوى الشربيني قد أعلنت عن وفاة والدتها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، أدعو لها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".