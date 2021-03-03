ميري: انتخابات الصحفيين لن تتم إلا بإشراف قضائي.. وسنوفر الإجراءات الاحترازية

قال خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إنه تم تجهيز الإجراءات الكاملة لعقد الجمعية العمومية للنقابة الجمعة المقبلة، بشكل تام داخل مبنى النقابة.





وأوضح خلال اجتماع اللجنة مع المرشحين على مقعد النقيب وستة من أعضاء المجلس، أن مجلس الدولة يشرف على الانتخابات منذ عام 2013، لكن المجلس أرسل الرد الأسبوع الجاري برفضه الإشراف القضائي على الانتخابات.





وأكد أن النقابة تواصلت مع هيئة قضايا الدولة، ورحبوا بالإشراف القضائي على الانتخابات، مضيفا: "نحن حريصين على إتمام الانتخابات بشغافية، ولن تتم إلا بإشراف قضائي".



