تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بأكثر من المتوقع في يناير

أظهرت بيانات أمس، أن مبيعات التجزئة الألمانية هوت بأكثر من المتوقع في (يناير)، إذ كبحت إجراءات العزل العام الجارية إنفاق الأفراد في أكبر اقتصاد في أوروبا. وبحسب "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الاتحادي "إن مبيعات التجزئة انخفضت 4.5 في المائة على أساس شهري بالأسعار الحقيقية بعد انخفاض معدل بالرفع نسبته 9.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)". وتقل قراءة كانون الثاني (يناير) عن توقع لـ"رويترز" بانخفاض 0.3 في المائة. وقال مكتب الإحصاءات "يمكن تفسير الانخفاض بإجراءات العزل العام الجارية لمكافحة فيروس كورونا، ما أدى إلى إغلاق كثير من متاجر البيع بالتجزئة منذ 16 (ديسمبر) 2020".





وتسبب الإغلاق المرتبط بإجراءات احتواء جائحة كورونا في خسائر كبيرة لدى كثير من متاجر التجزئة في ألمانيا مع بداية العام الجديد، بحسب "الألمانية". وفي المقابل، استفادت تجارة الإنترنت والطرود من إغلاق المتاجر، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 31.7 في المائة على أساس سنوي، كما حققت تجارة التجزئة في الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ مبيعات أفضل، بزيادة قدرها 4.3 في المائة.





بينما تراجعت مبيعات متاجر الأثاث وتحسين المنازل على نحو كبير بنسبة 43.2 في المائة على أساس سنوي.





إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع في (فبراير) للمرة الأولى منذ (يونيو) الماضي، محطما توقعات بانخفاضه بعد أن أدت إجراءات العزل العام لمكافحة وباء فيروس كورونا إلى تراجع أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال مكتب العمل "إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع تسعة آلاف، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، إلى مليونين و752 ألفا". وكان استطلاع لـ"رويترز" توقع انخفاضا قدره 13 ألفا.