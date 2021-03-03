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صدمة لمحمود علاء.. باتشيكو يحدد قائمة مسددي ركلات الجزاء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
كتب – الفجر الرياضي
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سقط فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي مع نظيره وادي دجلة يوم الاثنين الماضي، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاع عبد الله جمعة لاعب الزمالك فرصة تسجيل هدف الفوز لفريقه بعدما سدد ركلة جزاء للفريق الزملكاوي تصدى لها محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة مما تسبب في حالة غضب كبيرة بين الجماهير البيضاء بسبب فقدان الفريق نقطتين ثمينتين في مشوار الدوري.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن البرتغالي باتشيكو مدرب الفريق قام بتعديل في قائمة مسددي ركلات الجزاء قبل المباراة بأسبوع وجاء الترتيب (أشرف بنشرقي – زيزو – محمود شيكابالا)، ولعدم تواجد الثلاثي في الملعب تقدم عبد الله جمعة لتسديد الركلة ووافق المدرب.

وأفادت التقارير أن البرتغالي باتشيكو استبعد محمود علاء من مسددي ركلات الجزاء بالفريق دون سبب واضح.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

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