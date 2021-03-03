وزير الخارجية: العدو أصبح يأتي من بين صفوفنا في صورة أفكار شاذة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوضع العربي إجمالا ليس في أفضل حالاته، حيث إن العدو لم يعد قاصرا على أن يأتي من الخارج، ويهدد حدودنا، بل أن العدو أصبح يأتي من بين صفوفنا في صورة أفكار شاذة، ومتطرفة وجدت من يغذيها وينميها.





وأشار "شكري"، خلال اجتماعات الدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن الظروف المستجدة تدعي إلى تكاف دولنا العربية لمواجهة هذه المصاعب والمخاطر، مضيفا: "منطقتنا أصبحت مسرحا لصراعات لا تنتهي، ولا سبيل لمواجهتها إلا برص الصف العربي".



