Advertisements

رئيس "الرقابة الصحية" يكشف لـ"الفجر" عن عدد المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من تسجيل جميع المنشآت الصحية.

وكشف إسماعيل، في تصريح خاص إلى "الفجر"، عن أنه تم اعتماد وتسجيل ٨٦ منشأة ما بين مستشفيات ومراكز أو وحدات رعاية أولية، ومراكز طبية وعيادات مجمعة ومراكز لجراحات اليوم الواحد وصيدليات عامة ومعامل طبية ومراكز للعلاج الطبيعي ومراكز للأشعة، مؤكدا أنه تقدمت أكثر من ٣٠٠ منشأة للتسجيل وجار تسجيلها في الوقت الحالي.

وأضاف، أن منظومة التأمين الصحي الشامل طبقا للائحة التنفيذية للقانون، تطبق على 6 مراحل، وقد بدأت المرحلة الأولى بالفعل في بورسعيد عام 2019 ويجري حاليا تسجيل المنشآت الصحية على مختلف أنواعها بمحافظة الأقصر وكذلك محافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء تتبعهما محافظتي السويس وأسوان.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تسعى من خلال الإعلام وبرامج التهيئة التي تنظمها إلى التعريف بالمعايير وبأهمية التسجيل والاعتماد، مشيرا إلى أن كانت الهيئة تتخذ بعض الخطوات الاستباقية في بعض المحافظات من خارج المرحلة الحالية لمنظومة التأمين الصحي فهو لتعظيم شبكة مقدمي الخدمة الطبية على مستوى الجمهورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الرقابة الصحية

أخبار تهمك

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 6 ساعات

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ حوالي 6 ساعات

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

ليفربول يتلقى دفعة قوية في صفقة مميزة

منذ أقل من ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

عاجل.. ميدو يفتح النار على خالد الغندور

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ يوم

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة لمحمود علاء.. باتشيكو يحدد قائمة مسددي ركلات الجزاء

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

11:01 ص

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

01:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات