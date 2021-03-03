رئيس "الرقابة الصحية" يكشف لـ"الفجر" عن عدد المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من تسجيل جميع المنشآت الصحية.





وكشف إسماعيل، في تصريح خاص إلى "الفجر"، عن أنه تم اعتماد وتسجيل ٨٦ منشأة ما بين مستشفيات ومراكز أو وحدات رعاية أولية، ومراكز طبية وعيادات مجمعة ومراكز لجراحات اليوم الواحد وصيدليات عامة ومعامل طبية ومراكز للعلاج الطبيعي ومراكز للأشعة، مؤكدا أنه تقدمت أكثر من ٣٠٠ منشأة للتسجيل وجار تسجيلها في الوقت الحالي.





وأضاف، أن منظومة التأمين الصحي الشامل طبقا للائحة التنفيذية للقانون، تطبق على 6 مراحل، وقد بدأت المرحلة الأولى بالفعل في بورسعيد عام 2019 ويجري حاليا تسجيل المنشآت الصحية على مختلف أنواعها بمحافظة الأقصر وكذلك محافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء تتبعهما محافظتي السويس وأسوان.



