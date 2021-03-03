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أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 4 مارس 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 مارس 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الخميس: 

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ).

أمطار خفيفة علي مناطق من (الإسكندرية-مطروح-رشيد) علي فترات متقطعة (40% تقريبًا)

نشاط الرياح: علي مناطق من سيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

اعتبارا من السبت 6 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021:

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل
أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

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