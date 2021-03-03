أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 4 مارس 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 مارس 2021.





وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.





وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:





غدًا الخميس:





أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ).





أمطار خفيفة علي مناطق من (الإسكندرية-مطروح-رشيد) علي فترات متقطعة (40% تقريبًا)





نشاط الرياح: علي مناطق من سيناء وجنوب البلاد.





شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.





يوم الجمعة المقبل:





شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





اعتبارا من السبت 6 مارس 2021 إلى الثلاثاء 9 مارس 2021:





ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء





شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



