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خبير أمريكي عن علاقة أردوغان بجماعة الإخوان: تحالفات تصنع خلطة سامة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:58 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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حذر الدكتور أيكان إردمير رئيس برامج الدراسات التركية بمركز الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، من العلاقة المشبوهة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجماعة الإخوان.

 

وقال الخبير الأمريكي، في تصريحات صحفية، إن تركيا قد تتجه نحو وضع خطير بسبب ما وصفه بالخلطة السامة التي نتجت عن تحالف تيارات اليمين القومي المتشدد أو الذئاب الرمادية مع أيديولوجيا الإسلام السياسي في الحكومة التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

ولجأ أردوغان إلى التحالف مع التيار القومي التركي المتشدد عقب خسائره في الانتخابات العام 2018، وهذا ساعد في اعتماد سياسات أكثر عدائية تجاه كل الشعوب غير التركية في المنطقة مثل الأكراد والعرب والأوروبيين.

 

وتبنى تنظيم "الذئاب الرمادية" من حلفاء أردوغان أيديولوجية متشدّدة تُعلي من شأن العرق التركي على باقي الأعراق، وهذا يفسر المشاكل والنزاعات الكثيرة التي تفجّرها السياسة الخارجية مع جميع جيران الدولة التركية.

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حزب الاخوان المسلمين تركيا الاخوان أردوغان

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