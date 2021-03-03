



رضوى الشربيني تنعي وفاة والدتها برسائل حب وتقدير عبر مواقع التواصل الاجتماعي





رضوى الشربيني، اعلنت الاعلامية المتميزة التي تقوم بعرض برنامج هي وبس على شاشة قناة سي بي سفرة عن وفاة والدتها وهي متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا وذلك في صباح امس الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 وذلك بعد أن عانت لفترة طويلة من الوقت مع المرض، وكانت الاعلامية المتميزة قد كتبت عبر حسابها على صفحات التواصل الاجتماعي وقالت” لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب وادعو لوالدتي كثيرا وربنا يصبرنا على فراقها يارب” وزاد البحث بشكل كبير من قبل محبي الاعلامية رضوى الشربيني حول تلك الرسائل التي أعلنت انها قد قامت بارسالها الي والدتها قبل وفاتها بساعات قليلة والتي تصدارت محركات البحث بشكل كبير في تلك الفترة الاخيرة.





رسائل رضوى الشربيني لوالدتها

كانت رضوي ترسل العديد من الرسائل التي تحمل المزيد من الحب والشكر الي والدتها وذلك من خلال حسابها على الانستجرام وكان من ضمن الرسائل: ”أنا بحبك أوي وفخورة أنك امي أوي وبقول الحمد لله أنة من ضمن ال24 قيراط بتوعي انة رزقني بيكي واداني ام عظيمة زيك كل سنة وانتي طيبة يا اجمل ام في الدنيا واحن واجدع ويارب يديكي الصحة يا اغلي حاجة في حياتي”.





تلك الكلمات البسيطة التي كان لها الواقع المؤثر في قلوب المشاهدين المحبين لبرامج الاعلامية المتميزة رضوي التي تقوم بتقديم برنامج هي وبس الذي استطاع ان ينال المزيد من المشاهدات من مختلف أنحاء الوطن العربي الراغبين في متابعة تلك التفاصيل التي يتناولها البرنامج المميز هي وبس.





صلاة الجنازة

وكانت قد أعلنت الاعلامية رضوى الشربيني أنة من المحدد أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، وكانت الاعلامية قد قالات في تغريده لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي” يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.



