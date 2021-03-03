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قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف مصدر مسئول باللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، حالة الغضب الشديد بين لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي، بسبب هجوم القناة الرسمية عليهم والتصريحات الجدلية الصادرة من خالد الغندور.

وقال المصدر : محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد الرحيم جنش وحازم إمام قائدي الفريق تقدموا بشكوى إلى لجنة الكرة بالفريق بسبب الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من جانب خالد الغندور عبر قناة النادي الرسمية، عقب التعادل السلبي أمام وادي دجلة.


وأضاف : لجنة الكرة ارسلت الشكوى للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون النادي، وبالفعل قامت اللجنة الثلاثية بارسال انذار لخالد الغندور بضرورة التحدث عن لاعبي الفريق بصورة جيدة.

الجدير بالذكر، أن خالد الغندور شن هجوماً حاد على لاعبي الزمالك عقب التعادل مع وادي دجلة ببطولة الدوري العام، كما هاجم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو.


وفي سياق أخر، خاض لاعبي الفريق الأول مرانهم الجماعي ظهر اليوم الاربعاء وذلك قبل التوجه لمطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر الى تونس لملاقاة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا.

وقرر مسئولي نادي الزمالك سفر بعثة الزمالك إلى تونس في تمام الساعة السادسة مساءاً استعدادا لمواجهة الترجي في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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