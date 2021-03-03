



بالخطوات.. طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 عبر رابط بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg





تستمر أعمال الحكومة المصرية على دعم المواطن المصري من خلال تقديم الدعم التموينى، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اضافة المواليد الجدد لأصحاب البطاقات التموينية ليحصلوا على حقهم في الدعم الغذائي من الدولة المصرية، وتوفيرا للوقت والجهد وتسهيلا على المواطنين قامت الحكومه باطلاق بوابه مصر الرقميه موقع دعم مصر لتسهيل المعاملات الحكومية على المواطنين، ولذلك نعرض لكم طريقة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا 2021.





اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021

في حاله عدم تمكن المواطن من أتباع الخطوات المذكورة في أسفل المقال لتسجيل إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين، يمكن قيام المواطن لتسجيل الطفل عبر مكتب التموين التابع له في المحافظة، ويتم اتخاذ كافه الاجراءات اللازمة لضمان وصول مستحقاته في الدعم، وذلك وفقاً للشروط التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية مسبقاً.





طريقة اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا

يمكن بشكل إلكتروني سهل وبسيط القيام بتسجيل وإضافة المواليد الجدد على بطاقه التموين خلال العام الجاري عبر الدخول علي بوابة مصر الرقمية، لتنتقل الي صفحة رئيسية، ومن ثم قم بالضغط على أضافة المواليد الجدد، بعدها تظهر ايقونات فارغة عن معلومات وتفاصيل يتطلب ملئها، قم بتسجيل الدخول، اكتب طريق كتابة للرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقم، واضغط علي ايقونه إضافة المواليد، وقم بتسجيل بيانات المولود الجديد، وفي النهاية اضغط علي كلمة تسجيل، لتظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل والإضافة.



