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بالخطوات.. طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 عبر رابط بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:02 م
إضافة المواليد الجدد 2021
إضافة المواليد الجدد 2021
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بالخطوات.. طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 عبر رابط بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg

تستمر أعمال الحكومة المصرية على دعم المواطن المصري من خلال تقديم الدعم التموينى، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اضافة المواليد الجدد لأصحاب البطاقات التموينية ليحصلوا على حقهم في الدعم الغذائي من الدولة المصرية، وتوفيرا للوقت والجهد وتسهيلا على المواطنين قامت الحكومه باطلاق بوابه مصر الرقميه موقع دعم مصر لتسهيل المعاملات الحكومية على المواطنين، ولذلك نعرض لكم طريقة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا 2021.

اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021
في حاله عدم تمكن المواطن من أتباع الخطوات المذكورة في أسفل المقال لتسجيل إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين، يمكن قيام المواطن لتسجيل الطفل عبر مكتب التموين التابع له في المحافظة، ويتم اتخاذ كافه الاجراءات اللازمة لضمان وصول مستحقاته في الدعم، وذلك وفقاً للشروط التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية مسبقاً.

طريقة اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا
يمكن بشكل إلكتروني سهل وبسيط القيام بتسجيل وإضافة المواليد الجدد على بطاقه التموين خلال العام الجاري عبر الدخول علي بوابة مصر الرقمية، لتنتقل الي صفحة رئيسية، ومن ثم قم بالضغط على أضافة المواليد الجدد، بعدها تظهر ايقونات فارغة عن معلومات وتفاصيل يتطلب ملئها، قم بتسجيل الدخول، اكتب طريق كتابة للرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقم، واضغط علي ايقونه إضافة المواليد، وقم بتسجيل بيانات المولود الجديد، وفي النهاية اضغط علي كلمة تسجيل، لتظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل والإضافة.

بالخطوات.. طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 عبر رابط بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg

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وزارة التموين التموين إضافة المواليد الجدد 2021

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(tamwin.com.eg) | رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين 2021 وخطوات الإضافة عبر موقع بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر

(digital) رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 عبر tamwin egypt وزارة التموين والتجارة الداخلية

إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر 2021 بالرقم القومي أو موقع مصر الرقمية | الرابط والخطوات digital.gov.eg

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