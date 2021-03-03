Advertisements

إنذار أخير من الزمالك لـ"الغندور" قبل رحيله

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
عمرو محمد
Advertisements
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك بأن هناك حالة استياء شديدة بين اللجنة الثلاثية التى تدير النادي من الأداء الإعلامي لخالد الغندور فى قناة النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن لاعبي فريق الزمالك اشتكوا لمسؤولي النادي من الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من جانب خالد الغندور على قناة النادي بعد التعادل السلبي أمام وادي دجلة.

وأوضح أن مسؤولي الزمالك أرسلوا انذار أخير إلى الغندور بتحسين أدائه قبل اتخاذ قرار رحيله رسميا خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 7 ساعات

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على خالد الغندور

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يتلقى دفعة قوية في صفقة مميزة

منذ أقل من ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

صدمة لمحمود علاء.. باتشيكو يحدد قائمة مسددي ركلات الجزاء

منذ أقل من نصف ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

11:01 ص

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

01:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات