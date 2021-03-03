حقيقة تجديد عقد صلاح محسن في الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن اقتراب النادي لتجديد تعاقده مع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة.





وترددت أنباء خلال الفترة الحالية حول دراسة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لتمديد عقد لاعب الفريق صلاح محسن والذي ينتهي عقده في عام 2023.





وقال المصدر إن ما تردد ليس له أساس من الصحة وصلاح محسن لا يزال مرتبط بعقد مع النادي لمدة موسمين أخرين.





وأضاف المصدر بأن لجنة التخطيط لم تدرس على الإطلاق تجديد عقد صلاح محسن وعندما يأتي وقتها سنقوم بتمديد تعاقده مثلما فعلنا مع اللاعبين السابقين.





وكان صلاح محسن قد انتقل لصفوف النادي الأهلي في يناير من عام 2018 قادما من إنبي وبعقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة بلغت قيمتها 38 مليون جنيه.



