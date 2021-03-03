Advertisements

حقيقة تجديد عقد صلاح محسن في الأهلي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن اقتراب النادي لتجديد تعاقده مع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء خلال الفترة الحالية حول دراسة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لتمديد عقد لاعب الفريق صلاح محسن والذي ينتهي عقده في عام 2023.

وقال المصدر إن ما تردد ليس له أساس من الصحة وصلاح محسن لا يزال مرتبط بعقد مع النادي لمدة موسمين أخرين.

وأضاف المصدر بأن لجنة التخطيط لم تدرس على الإطلاق تجديد عقد صلاح محسن وعندما يأتي وقتها سنقوم بتمديد تعاقده مثلما فعلنا مع اللاعبين السابقين.

وكان صلاح محسن قد انتقل لصفوف النادي الأهلي في يناير من عام 2018 قادما من إنبي وبعقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة بلغت قيمتها 38 مليون جنيه.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على خالد الغندور

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعة و 7 دقيقة

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تجديد عقد صلاح محسن في الأهلي

منذ أقل من ساعة

صدمة لمحمود علاء.. باتشيكو يحدد قائمة مسددي ركلات الجزاء

منذ ساعة و 16 دقيقة

إنذار أخير من الزمالك لـ"الغندور" قبل رحيله

منذ ساعة

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

ليفربول يتلقى دفعة قوية في صفقة مميزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

07:46 ص

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

01:59 م

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات