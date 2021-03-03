ميدو: تألق معاري الزمالك يحسب للنادي

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على تألق معاري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أندية الدوري المصري وخارجه، خلال الفترة الأخيرة.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عندما يخرج لاعب مُعارًا من الزمالك ويتألق، فهذا أمر يحسب للزمالك وليس العكس".





وتابع، "هذا الأمر بيعلي من القيمة التسويقية للاعب من جانب، ومن جانب آخر النادي لو حب يرجعه يقدر يستفيد منه بشكل أكبر بعد نهاية الإعارة ".





وأكد أن مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار إلى سموحة، كان يحتاج إلى فترة الإعارة، قائلا، "لو مكانش خرج عمره ما كان هيرجع".