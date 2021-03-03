Advertisements

وزير الخارجية: أكدنا على رفضنا القاطع لاستمرار التدخلات التركية في المنطقة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه قد أكدنا خلال الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية الذي عقد صباح اليوم على رفضنا القاطع لاستمرار التدخلات التركية في المنطقة. 

وأشار "شكري"، خلال اجتماعات الدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه التدخلات تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض دولة عربية شقيقة.

وأضاف وزير الخارجية،، أنه لا شك أن هذه السياسات والتدخلات لن تؤدي إلا لتعميق حدة الاستقطاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة تجديد عقد صلاح محسن في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة لمحمود علاء.. باتشيكو يحدد قائمة مسددي ركلات الجزاء

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

ليفربول يتلقى دفعة قوية في صفقة مميزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 22 ساعة

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ ساعة و 8 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

إنذار أخير من الزمالك لـ"الغندور" قبل رحيله

منذ ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:43 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

01:57 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

07:46 ص

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

01:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات