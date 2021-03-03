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وزير الخارجية: أكدنا على رفضنا القاطع لاستمرار التدخلات التركية في المنطقة
الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:16 م
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه قد أكدنا خلال الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية الذي عقد صباح اليوم على رفضنا القاطع لاستمرار التدخلات التركية في المنطقة.
وأشار "شكري"، خلال اجتماعات الدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه التدخلات تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض دولة عربية شقيقة.
وأضاف وزير الخارجية،، أنه لا شك أن هذه السياسات والتدخلات لن تؤدي إلا لتعميق حدة الاستقطاب.
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