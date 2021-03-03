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رئيس حزب "المصريين": مراعاة البعد الاجتماعي أهم أولويات السيسي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بتوجيهات القيادة السياسية المُمثلة في الرئيس السيسي بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي، ودعمها تمويليًا وفنيًا، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعطي اهتمامًا بالغًا بكافة الأسر المصرية، وخاصة الأولى بالرعاية.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي يضع محور رعاية الفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولوياته منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، موضحًا أنه تم إطلاق العديد من المبادرات وأبرزها مبادرة "حياة كريمة" والتي لها خطط استراتيجية ثابتة واضحة أهدافها، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائمًا ما تأتي تلبية لرغبات المواطن والوقوف على حاجته.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مبادرة تعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين والأسر التي تواجه مخاطر ومشكلات عدة تُهدد حياتهم، بما يخلق تنمية حقيقية وتوفير حياة كريمة وآدمية تليق وكرامة المواطن المصري.

وأوضح أن الرئيس السيسي أصدر مؤخرًا قرارات سباقة تتماشى مع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، مؤكدًا أن القيادة السياسية كانت ولا زالت وستظل على دراية كاملة بهموم ومشاق المواطنين، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي لا يدخر جهدًا في العمل على إزالة ما يعوق مشكلات المواطنين التي تمس حياتهم الخاصة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يصر على جعل المواطن وراحته على رأس أولوياته؛ الأمر الذي يؤكد أن القيادة السياسية تسير في طريقها الصحيح، مؤكدًا أن الدولة المصرية تشهد نهضة حقيقية في ظل هذه الفترة.

وتوجه رئيس حزب "المصريين"، بجزيل الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما تبذله من جهود ملموسة يستشعرها المواطن المصري في وقتنا الحالي.

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حزب المصريين بوابة الفجر الفجر السيسي

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