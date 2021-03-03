شاهد vip تجمع يحيي الفخراني وامير كرارة وعمرو سعد بدون فواصل اعلانية



ممنوع التجول: ناصر القصبي؛ مارغريت: حياة الفهد؛ الناجية الوحيدة: هدى حسين؛ أمينة حاف: إلهام الفضالة.







من الدراما المصرية: من يحيى الفخراني ومحمد رمضان وأحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مكي وياسر جلال وعمرو يوسف ومحمد إمام و غادة عبد الرازق وياسمين عبد العزيز وهند صبري وأمينة خليل، والقائمة تطول.





ملوك الجدعنة: مصطفى شعبان، عمرو سعد؛ لحم غزال: غادة عبد الرازق؛ خلّي بالك من زيزي: أمينة خليل ومحمد ممدوح؛ نسل الأغراب: أحمد السقا وأمير كرارة؛ موسى: محمد رمضان؛ الاختيار 2: أحمد مكي وكريم عبد العزيز؛ الملك: عمرو يوسف؛ ضلّ راجل: ياسر جلال؛ نجيب زاهي زركش: يحيى الفخراني؛ كوفيد-25: يوسف الشريف؛ نمر: محمد إمام؛ اللي مالوش كبير: ياسمين عبد العزيز؛ أمن قومي: أحمد عز وهند صبري؛ .







من الدراما السورية واللبنانية والمغاربية وغيرها: قصي خولي ونادين نجيم وسلوم حداد وبسام كوسا ومحمد خيي.. وأسماء أخرى كثيرة يُكشف عنها قريباً.



2020: نادين نجيم وقصي خولي؛ سوق الحرير: سلوم حداد وبسام كوسا؛ سلمات أبو البنات: محمد خيي، وعناوين أخرى تُعلن لاحقاً.



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