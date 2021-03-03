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شاهد vip تجمع يحيي الفخراني وامير كرارة وعمرو سعد بدون فواصل اعلانية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد "شاهد VIP" لمجموعة "MBC"، عن بعض الأعمال المُرتقَبة لشهر رمضان 2021 تحت شعار "رمضان معانا" على أن يُكشف عن المزيد من العناوين والنجوم .

للمرة الأولى على منصةٍ واحدة، يجمتع أبرز نجوم التمثيل من المحيط إلى الخليج عبر أكثر من 40 عملاً عربياً بدون فواصل إعلانية، منها ما يُعرض على "شاهد VIP" حصرياً وألعاب ومقالب وترفيه وتثقيف وسواها.


من الدراما الخليحية: ناصر القصبي وحياة الفهد وهدى حسين وإلهام الفضالة وفيصل العيسى، والمزيد من الأسماء الكبيرة.

ممنوع التجول: ناصر القصبي؛ مارغريت: حياة الفهد؛ الناجية الوحيدة: هدى حسين؛ أمينة حاف: إلهام الفضالة.



من الدراما المصرية: من يحيى الفخراني ومحمد رمضان وأحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مكي وياسر جلال وعمرو يوسف ومحمد إمام و غادة عبد الرازق وياسمين عبد العزيز وهند صبري وأمينة خليل، والقائمة تطول.


ملوك الجدعنة: مصطفى شعبان، عمرو سعد؛ لحم غزال: غادة عبد الرازق؛ خلّي بالك من زيزي: أمينة خليل ومحمد ممدوح؛ نسل الأغراب: أحمد السقا وأمير كرارة؛ موسى: محمد رمضان؛ الاختيار 2: أحمد مكي وكريم عبد العزيز؛ الملك: عمرو يوسف؛ ضلّ راجل: ياسر جلال؛ نجيب زاهي زركش: يحيى الفخراني؛ كوفيد-25: يوسف الشريف؛ نمر: محمد إمام؛ اللي مالوش كبير: ياسمين عبد العزيز؛ أمن قومي: أحمد عز وهند صبري؛ .



من الدراما السورية واللبنانية والمغاربية وغيرها: قصي خولي ونادين نجيم وسلوم حداد وبسام كوسا ومحمد خيي.. وأسماء أخرى كثيرة يُكشف عنها قريباً.

2020: نادين نجيم وقصي خولي؛ سوق الحرير: سلوم حداد وبسام كوسا؛ سلمات أبو البنات: محمد خيي، وعناوين أخرى تُعلن لاحقاً.

الجدير ذكره أن "شاهد VIP"، المنصة الرائدة للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC"، والتي تُعد منصة البث العربي الرائدة عالمياً وموطن الإنتاجات الأصلية العربية النوعية بمواصفات ترقى إلى العالمية، وتحتها تندرج "مسلسلات شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى"، وطيف واسع من الأفلام، إلى جانب بث مباشر لمجموعة من القنوات التلفزيونية العربية الأكثر مشاهدة.

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شاهد vip تجمع يحيي الفخراني وامير كرارة وعمرو سعد بدون فواصل اعلانية
شاهد vip تجمع يحيي الفخراني وامير كرارة وعمرو سعد بدون فواصل اعلانية
شاهد vip تجمع يحيي الفخراني وامير كرارة وعمرو سعد بدون فواصل اعلانية

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