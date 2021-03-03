غداً.. رامي جمال يزيح الستار عن"بتتجاوز"

ساعات قليلة تفصلنا عن أغنية جديدة للنجم رامي جمال، تحمل عنوان"بتتجاوز" ومن المقرر أن يطرحها الخميس عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات.



أغنية"بتتجاوز"من كلمات الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.





جدير بالذكر أن رامي جمال،طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "ما بتكبريش"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.

