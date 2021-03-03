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"بين الحقيقة والشائعات".. القصة الكاملة لإلغاء التشعيب بالثانوية العامة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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جدل كبير أثاره قرار التشعيب الذي انتشرت عليه الكثير من الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية، وسرعان ما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الحقيقة الكاملة.

وزير التعليم يكشف الحقيقة
في البداية، قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن موضوع التشعيب في الثانوية العامة ما يزال قيد البحث في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ثم المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الوزير في تصريح له: "والأمور تظل على ما هي عليه بعيدا عن ما يقال هنا وهناك".

أمهات مصر يعترضن
وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار إلغاء التشعيب لطلاب الصف الثالث الثانوي سيتسبب في ضغط وعبء كبير علي الطالب وولي الأمر ويحرمهم من اختيار المواد التي يرغبونها وتناسب قدراتهم.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن إلغاء التشعيب سيجبر الطالب علي دراسة مواد وتخصصات لا تناسب قدراته ولا يهواها، وستزيد كم وضغط المناهج الكبيرة عليه، الأمر الذي يتنافى مع خطة التطوير الجديدة التي تتبعها الدولة والوزارة، لأنه سيجعل الطالب يلجأ للدروس الخصوصية لشرح وفهم مواد لا يرغبها ولا تتناسب مع قدراته.

وأوضحت عبير أن التشعيب في الأساس هو قرار عادل ويتيح للطالب الحق في اختيار المواد التي يريدها وتناسبه ويستطيع التفوق فيها، مؤكده أن قرار إلغاء التشعيب يحرم الطالب من هذا الحق ويتسبب في تكدير الأسرة وزيادة الأعباء والضغط عليهم، مطالبة الوزارة بالتراجع عن قرار إلغاء التشعيب لأنه حق عادل للطلاب.
مصادر تكف تفاصيل هامة.

مصادر: لا يوجد قرار بالتشعيب
وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد أي قرارات خاصة بالتشعيب حتى الآن وأن أي قرارات سوف تصدر سوف يتم إصدار بيان رسمي بها وأشارت المصادر أنها تطالب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات.

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