البابا فرنسيس يزور العراق رغم الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد

أكد البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، أنه سيقوم بزيارته إلى العراق رغم الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد.

وقد أكدت مصادر أمنية عراقية، في وقت سابق، أن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

وذكرت المصادر العراقية، أن القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد لم يسفر عن أي إصابات بشرية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ويذكر أن قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي.