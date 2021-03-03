رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة سير الامتحانات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، لمتابعة عدد من الملفات وسير الامتحانات بالمدارس والجامعات ومستجدات فيروس كورونا.





كانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ قدره 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021.

‏‎يهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلًا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى.