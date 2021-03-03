وزير التعليم يكشف حقيقة صرف بدل نقدي بديل عن الوجبات للمعلمين

أنهى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حالة الجدل التي انتشرت بين المعلمين عقب تداول أخبار تفيد بوجود توجيهات رئاسية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدراسة وبحث تقديم وجبات غذائية للمعلمين والعاملين بالمدارس، وأن يتم الآن دراسة تقديم بدل نقدي بديل عن الوجبات للمعلمين والعاملين بالمدارس.





وقال الدكتور طارق شوقي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن هذا غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وأضاف الوزير أنه يطالب الجميع بعدم الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا والالتزام بما تصدره وزارة التربية والتعليم من بيانات رسمية.