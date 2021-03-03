Advertisements

خام برنت يرتفع إلى 62.94 دولار للبرميل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
سجلت أسعار النفط اليوم، 62.94 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 24 سنتا أو ما يوازي 0.38%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.90 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 15سنتا أو ما يوازي 0.25%. 
 
وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا، إذ أدت مؤشرات على إحراز تقدم في توزيع لقاحات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، إلى انتعاش توقعات الطلب وفقا لرويترز. 
 
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن وزير النفط محمد الفارس قال إن التفاؤل بأن تطعيمات كوفيد-19 ستساعد في تعافي الاقتصاد العالمي أدى إلى تدعيم سوق النفط مضيفا أن "قرارات أوبك+ الأخيرة ساهمت بدعم الأسواق وصبت في مصلحة تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي الأمر الذي شجع أجواء الاستثمار والتعافي... ويتماشى مع التفاؤل والآمال حول انتشار لقاح كورونا وأثره على انتعاش الاقتصاد العالمي".
 
وقال أمين عام أوبك، أمس، على تويتر إن آفاق سوق النفط العالمية تظل إيجابية، موضحا أن التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد العالمي ومتانة الطلب في آسيا أمران مشجعان، مضيفا أن الضبابية المعاكسة التي أحدثت صدمة في السوق العام الماضي تواصل الانحسار.
 
 

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ ساعة و 7 دقيقة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يتلقى دفعة قوية في صفقة مميزة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة تجديد عقد صلاح محسن في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 22 ساعة

إنذار أخير من الزمالك لـ"الغندور" قبل رحيله

منذ ساعة

صدمة لمحمود علاء.. باتشيكو يحدد قائمة مسددي ركلات الجزاء

منذ ساعة و 18 دقيقة

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميدو يفتح النار على خالد الغندور

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:43 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

01:57 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

07:46 ص

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

01:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات