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رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية للسودان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان الشقيق وذلك بعد مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتناولت اجتماعات اللجنة بحث عدد من الملفات التي تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، كما أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

واشتملت الزيارة على لقاء السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني برئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية حيث نقل لسيادته تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مثمنًا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

كما التقى وزير الدفاع السوداني ونقل لسيادته تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حيث أكد على عمق العلاقات المصرية السودانية باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تقوم على التعاون لتحقيق متطلبات الحفاظ على الأمن القومي لكلا البلدين.

ثم التقى برئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية وتناول اللقاء مناقشة عددًا من الملفات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين، بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة.

من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن هناك توافق فى الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان. 

كما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد امتداد الإطار التفاهم والتنسيق العسكري لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية السودانية.

حضر الاجتماعات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.

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