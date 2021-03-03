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القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كلية الطب بجامعة بدر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية لتطوير وتحديث مجالات الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وذلك لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات، وقعت الأكاديمية الطبية العسكرية مذكرة تفاهم مع كلية الطب بجامعة بدر في مجالات التعليم والتدريب وتأهيل الأطباء والعاملين بالخدمات الطبية والصحية. 

وتهدف المذكرة إلى تبادل الزيارات وتعزيز أواصر التعاون العلمي بين السادة أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي وكذلك التنسيق والاستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أي من الطرفين، كما تم التعاون على تدريب الأطباء والعاملين بالخدمات الطبية والصحية في مختلف التخصصات الطبية، فضلا عن تنظيم ندوات علمية وحلقات نقاش وبحث وورش عمل فنية مشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين.

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص القوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك في آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الارتقاء بالمستوى الطبي لتطوير المنظومة الصحية في مصر.

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