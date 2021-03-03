Advertisements

تدريبات قوية للاعبي الزمالك على هامش المران اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حصة فنية قوية على هامش المران اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك قبل السفر إلى تونس مساء.

وركز باتشيكو المدير الفني، ومعه مدحت عبد الهادي المدرب العام على تنفيذ بعض الأمور الخططية وأدوار اللاعبين داخل الملعب خلال هذه الحصة. 

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق الجمل الفنية وسط تركيز قوي من اللاعبين وجدية استعدادا لمواجهة الترجي.

وحرص باتشيكو وعبد الهادي على منح توجيهات للاعبين خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الترجي التونسي يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

باتشيكو الزمالك الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعة و 13 دقيقة

ليفربول يتلقى دفعة قوية في صفقة مميزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة لمحمود علاء.. باتشيكو يحدد قائمة مسددي ركلات الجزاء

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 8 ساعات

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

إنذار أخير من الزمالك لـ"الغندور" قبل رحيله

منذ ساعة و 8 دقيقة

حقيقة تجديد عقد صلاح محسن في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

خطة "كارتيرون" التجريبية للفوز على الترجي برادس

تقسيمة تكتيكية للأهلي في تونس

تقسيمة قوية للاعبين في مـران الأهـلي بـتونس

كاريترون يجتمع بلاعبي الزمالك على هامش مران الفريق

جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك قبل انطلاق المران

الإصابة تبعد شيكابالا عن تدريبات الزمالك الجماعية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:43 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

01:57 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

07:46 ص

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات