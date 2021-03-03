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3 محاور تبرز بصمات الإمارات الإنسانية في اليمن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:35 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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حققت دولة الإمارات، تحقيق إنجازات لا تمحوها السنون، وبات المواطنون في هذه المحافظات يعيشونها واقعًا ملموسًا في كل مجالات حياتهم.

 

وعملت دولة الإمارات، على تعزيز بصماتها الإنسانية في جل مناطق اليمن من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي دعم تحرير المحافظات وتطبيع الحياة فيها وتأمينها.

 

وقدمت الإمارات، كوكبة من خيرة أبنائها شهيداً تلو الشهيد ودعمت بالسلاح والعتاد والمال، وكانت وما زالت تقدم أعمالها البارزة بأشكال مختلفة وفي مقدمتها جناحها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يقوم بدور مساند للسلطات الرسمية في أوقات السلم والحرب وله دور لافت وإسهامات كبيرة في دعم المحافظات المحررة، وقد شملت مجالات عدة من التعليم والصحة والطرق وتوزيع السلال الغذائية ووصولها إلى الأسر الفقيرة والمتعففة.

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اليمن البصمات الإنسانية الإمارات

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