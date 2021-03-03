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تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة إشبيلية على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

ومن المُنتظر أن يخوض البلوجرانا المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - دست.

الوسط: بيدري - بوسكيتس - دي يونج.

الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبلي.

وكانت مواجهة الفريقين في الذهاب على ملعب الكامب نو قد إنتهت بفوز إشبيلية بهدفين مقابل لا شيء في طريقهم للوصول إلى الدور النهائي.

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كأس ملك إسبانيا برشلونة إشبيلية

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