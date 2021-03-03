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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:35 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، ، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.12% و0.17% على التوالي، فيما تراجع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو طفيف نسبته 0.01% و0.03% على الترتيب ، وزادت سيولة البورصة اليوم بنسبة 21.3% لتصل إلى 47.58 مليون دينار مقابل 39.22 مليون دينار بجلسة أمس، فيما تقلصت أحجام التداول اليوم بنحو 6.7% لتصل إلى 196.06 مليون سهم مقابل 210.21 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات انخفاضاً اليوم يتصدرها المنافع بتراجع نسبته 1.99%، بينما سجل 3 قطاعات أخرى ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.75%.

وجاء سهم "وربة كابيتال" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 9.50%، فيما تصدر سهم "بيت الطاقة" القائمة الخضراء مُرتفعاً بواقع 10%.

وحقق سهم "بيتك" أنشط التداولات ببورصة الكويت على كافة المستويات، وذلك بأحجام بلغت 13.214 مليون سهم جاءت بتنفيذ 671 صفقة حققت سيولة بقيمة 9.65 مليون دينار، ليرتفع السهم عند الإغلاق بنسبة 0.69%.

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