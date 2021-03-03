التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، ، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.12% و0.17% على التوالي، فيما تراجع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو طفيف نسبته 0.01% و0.03% على الترتيب ، وزادت سيولة البورصة اليوم بنسبة 21.3% لتصل إلى 47.58 مليون دينار مقابل 39.22 مليون دينار بجلسة أمس، فيما تقلصت أحجام التداول اليوم بنحو 6.7% لتصل إلى 196.06 مليون سهم مقابل 210.21 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.





وسجلت مؤشرات 8 قطاعات انخفاضاً اليوم يتصدرها المنافع بتراجع نسبته 1.99%، بينما سجل 3 قطاعات أخرى ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.75%.





وجاء سهم "وربة كابيتال" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 9.50%، فيما تصدر سهم "بيت الطاقة" القائمة الخضراء مُرتفعاً بواقع 10%.



