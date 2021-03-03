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الأهلي: أكرم توفيق مرتبط بعقد حتي 2025 ولاصحة لتمديد عقده

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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رد مصدر داخل النادي الأهلي على حقيقة ما يتردد حول اقتراب النادي الأحمر من تجديد تعاقده مع أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأحمر.

وقال المصدر إن ما يتردد ليس له أساس من الصحة فأكرم توفيق لا يزال مرتبطا بعقد مع النادي لـ5 مواسم مقبلة.

وأضاف المصدر بأن أكرم توفيق قام بتمديد تعاقده مع النادي الأهلي عندما تمت إعارته لنادي الجونة في الموسمين الماضيين.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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