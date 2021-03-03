Advertisements

إسرائيل تدرس إغلاق رابع قبل انتخابات الكنيست

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
Advertisements

تدرس إسرائيل، إغلاقا رابعا قبل الانتخابات المقررة في 23 الشهر الحالي بعد الحديث عن اكتشاف طفرة جديدة بعد تسجيل إصابات بطفرة نيويورك.

وقال منسق مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل، بروفيسور "نحمان أش"، إن "ثمة احتمالا لأن نوصي بفرض إغلاق رابع قبل الانتخابات"، التي ستجري في 23 مارس الحالي، وذلك وفقا لمستوى انتشار الفيروس.

في غضون ذلك اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، تسجيل 4265 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الاخيرة نصفهم تقريبا دون سن 19 عاما، إثر إجراء 91,122 فحصا لـ كورونا، وانخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس إلى 4.8%.

وذكرت معطيات وزارة الصحة، اليوم، أن 40% من المصابين الجدد بـ كورونا هم من المجتمع العربي. 

وأضافت أن نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس في المجتمع العربي خلال الأسبوع الحالي وصلت إلى 14.2% بينما النسبة في إسرائيل هي 6.2%.

وفي هذه الأثناء، سجل مُعامل تناقل العدوى (R)، وهو المؤشر الذي يدل على عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من شخص واحد، ارتفاعا اليوم، وخاصة في المجتمع العربي، حيث ارتفع إلى 1.12، وبشكل عام 0.99 وفي المجتمع الحريدي 0.86، حسبما ذكر تقرير شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وقال منسق كورونا في المجتمع العربي، أيمن سيف، للإذاعة العامة الإسرائيلي "كان"، اليوم، إن تزايد انتشار الفيروس في المجتمع العربي نجم على ما يبدو من وصول الطفرة البريطانية إلى البلاد.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يتلقى دفعة قوية في صفقة مميزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة لمحمود علاء.. باتشيكو يحدد قائمة مسددي ركلات الجزاء

منذ ساعة و 19 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ ساعة و 8 دقيقة

حقيقة تجديد عقد صلاح محسن في الأهلي

منذ أقل من ساعة

إنذار أخير من الزمالك لـ"الغندور" قبل رحيله

منذ ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:43 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

01:57 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

07:46 ص

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

01:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات