وزير الخارجية: عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فاعلة أمر حيوي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأزمة السورية لا زالت تدور في حركة مفرغة على الرغم من مرور 10 سنوات، والشعب السوري وحده هو من يدفع الثمن.





وأشار "شكري"، خلال اجتماعات الدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فاعلة ومستقرة هو أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي.



