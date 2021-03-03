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وزير الخارجية: عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فاعلة أمر حيوي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأزمة السورية لا زالت تدور في حركة مفرغة على الرغم من مرور 10 سنوات، والشعب السوري وحده هو من يدفع الثمن.

وأشار "شكري"، خلال اجتماعات الدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فاعلة ومستقرة هو أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي.

وأضاف أن وجود سوريا آمنة موحدة قوية يجعل من المشرق العربي خط الحماية الأول للمصالح العربية، ومن ثم فأن الحل السياسي يجب أن يسير قدما.

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