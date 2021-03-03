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الصحة السعودية تسجل 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:47 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وأكدت الصحة السعودية، تعافي 351 شخصًا من فيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

 

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا، لكنه ارتفع بشكل طفيف خلال الأيام الـ4 الماضية، حيث بلغ يوم 8 يناير 97 حالة، وفي 9 يناير 110، وفي 10 يناير 117، وفي 11 يناير 140، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

 

 وأفادت الوزارة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6300 متوفيا.

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