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وزير الخارجية: مصر على أتم الاستعداد لبذل كل الجهود لعودة اليمن سعيدا كما كان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، دعم مصر الكامل للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل حماية أراضيها في وجه الاعتداءات الحوثية.

وطالب "شكري"، خلال اجتماعات الدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، الجانب الحوثي بالاستجابة للمبادرات الإقليمية والدولية للقبول بوقف اطلاق النار، والتوصل لتسوية وسياسية.

وأضاف أن الشعب اليمني الشقيق يدفع ثمن غالي جراء هذه الحرب، مشيرا إلى أن مصر تدعم كافة الجهود لإنهاء الصراع في اليمن، ومصر على أتم الاستعداد لبذل كل الجهود لعودة اليمن سعيدا كما كان.

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