وزير الخارجية: مصر على أتم الاستعداد لبذل كل الجهود لعودة اليمن سعيدا كما كان

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، دعم مصر الكامل للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل حماية أراضيها في وجه الاعتداءات الحوثية.





وطالب "شكري"، خلال اجتماعات الدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، الجانب الحوثي بالاستجابة للمبادرات الإقليمية والدولية للقبول بوقف اطلاق النار، والتوصل لتسوية وسياسية.