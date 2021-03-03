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'الصحفيين' تستفتي مجلس الدولة في اعتبار شارع عبدالخالق ثروت امتدادًا لمقرها بالانتخابات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:47 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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قال خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن النقابة ستخاطب وزارة الداخلية، لفتح شارع عبدالخالق ثروت، بداية من تقاطع شارع رمسيس، وحتى تقاطع شارع طلعت حرب، من أجل عمل سرادقات للتصويت، ووضع صناديق الاقتراع بالشارع والدور الأرضي للنقابة، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، حفاظًا على حياة وصحة الزملاء.

وأضاف خلال اجتماع للجنة مع المرشحين، اليوم، أن النقابة ستستفتي مجلس الدولة في اعتبار شارع عبدالخالق ثروت امتدادًا لمقر النقابة، ومدى مطابقة ذلك للقانون واللائحة الداخلية.

وأكد "ميري" أن اللجنة ستجمع صناديق الاقتراع، وتقوم بفرزها في الدور الرابع، وذلك وفقًا للمتعارف عليه خلال الانتخابات، ووافقت اللجنة على 5 مناديب فقط لكل مرشح داخل اللجان، و30 مندوب للمرشحين على مقعد النقيب.

وأوضح "ميري" أن اللجنة ستعلن كافة التفاصيل الخاصة بإجراءات وشروط الدعاية الانتخابية للمرشحين، بحد أقصى يوم الجمعة المقبلة.

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، برفض كافة الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

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