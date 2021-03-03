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عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي
الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:43 م
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي.
وكان أبرز المستبعدين عن قائمة الزمالك شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر وأحمد عيد وسيف الدين الجزيري لأنه لا يحق له المشاركة في إفريقيا.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .
خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"
خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف
ويحل الفريق ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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