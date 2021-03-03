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خسائر البورصة تقترب من الـ 10 مليار جنيه في ختام جلسة التداول

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:39 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء  3-3-2021 على تراجعات جماعية؛و لازال الذعر يسيطر على الافراد التفريط بأسهمهم بأبخس الأسعار ، حيث تبخرت أموال صغار المستثمرين و الغير مبرر على معظم الاسهم القوية ، مع غياب المحفزات العامة عن السوق الذى أدى لعدم انعكاس أى إيجابيات على الاسهم مع استمرار البيع حتى على الاسهم القوية.

مؤشرات البورصة المصرية 

وأنهى المؤشر الرئيسي  للبورصة المصرية " EGX30"  جلسة اليوم الأربعاء بالبورصة متراجعا 0.68% إلى 11393.2  نقطة،  وهوي المؤشر " EGX70"  خسائر بنسبة 4.4% إلى مستويات2190.9 نقطة،  وتحرك  مؤشر " EGX100"  نحو الانخفاض أيضاً  بنسبة 3.6% لينهي الجلسة عند مستويات 3203.6 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وبلغ إجمالي قيم التداول بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه  بالتداول على  663.6 مليون ورقة مالية  من خلال تنفيذ 47.8 ألف عملية، استحواذ سوق داخل المقصورة  على قيم تداول منهم 3.5 مليار جنيه بالتداول على  631.298  مليون ورقة مالية، بينما  استحوذ سوق خارج المقصورة على  38.4 مليون جنيه .

 رأس المال السوقي 

وحقق رأسمال السوقي للبورصة خسائر بـ 9.6 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 690.8 مليار جنيه.

فئات المستثمرين بالبورصة المصرية 

واستحوذا الممستثمرون  المصريين  على نسبة 70.6 % من إجمالي حجم التداولات متجهين نحو  الشراء بصافي 690 مليون  جنيه، بينما أتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو البيع بصافي 609 مليون جنيه  و81 مليون جنيه على

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