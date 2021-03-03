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الخارجية الإثيوبية: الحكومة تعمل على إجراء تحقيق محايد في إقليم تيجراي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:00 م
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعمل على إجراء تحقيق محايد في إقليم تيجراي، وترحب بمشاركة أي جهة دولية في التحقيق، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الجيش الإثيوبي، شن منذ أواخر العام الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جبهة تحرير تيغراي التي كانت تتولى حكم إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي وذلك في أعقاب هجوم شنته الجبهة على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

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