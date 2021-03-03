رئيس جامعة جنوب الوادي: 19 ألف و135 طالب أدوا الامتحانات في اليوم الخامس

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه تم مواصلة الجولات التفقدية بلجان الامتحانات لليوم الخامس بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الحقوق والعلوم والحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية والآداب والزراعة والصيدلة والتربية والعلاج الطبيعي وطب الفم والاسنان والاثار والاعلام.



حيث قام عدد (19135) طالب وطالبة بأداء الامتحانات حيث ادى الامتحانات بكلية الحقوق الفرقة الاولى انتظام وانتساب عدد ( 2923) طالب وبالفرقة الثالثة انتساب وانتظام عدد ( 2264) طالب وفى كلية العلوم عدد ( 680) بالفرقة الثانية والرابعة اما بكلية الآداب عدد ( 1858) بالفرقة الاولى انتظام وانتساب وعدد ( 2222 ) بالفرقة الثالثة انتساب وانتظام وفى كلية الحاسبات والمعلومات بقنا عدد (108) بالفرقة الاولى.



أما بكلية الصيدلة عدد (360) بالفرقة الاولى والثانية عام والفرقة الثانية كلينك وبكلية التربية ( عام – أساسي – طفولة ) عدد ( 2339 ) بالفرقة الاولى وعدد (2229) بالفرقة الثالثة وبكلية طب الفم والاسنان عدد ( 227) بالفرقة الاولى وبكلية التربية الرياضية عدد (1802) بالفرقة الاولى والثالثة وبكلية الزراعة عدد (616) بالفرقة الاولى وعدد (486) بالفرقة الثانية اما بكلية العلاج الطبيعي عدد ( 634) بالفرقة الاولى والثانية وبكلية الاثار عدد (138) بالفرقة الاولى والثانية وبكلية الاعلام (249) بالفرقة الاولى والثالثة.